Президент США Джо Байден кинет большие силы на то, чтобы уничтожить своего предшественника Дональда Трампа и трампизм как явление. Об этом директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант сказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт: Байден хотел «уничтожить» Трампа

По мнению Дзерманта, демократы и часть республиканцев не оставят Трампа в покое и будут постоянно терзать его юридическими исками, делами и судебными прецедентами, чтобы он не смог сформировать третью силу и дальше участвовать в американской политике.

«Попробуют повесить на него организацию этих беспорядков (имеется в виду штурм Капитолия 6 января. — Ред.), возможно, найдут какие-то злоупотребления властью, достанут какое-нибудь "русское досье" очередное», — сказал политолог.

Он считает, что Байден кинет большие силы на то, чтобы уничтожить и самого Трампа, и трампизм как явление.

Ранее конгрессмены от Демпартии обвинили Трампа в подстрекательстве к штурму Капитолия 6 января. Ему грозит отстранение от власти по 25-й поправке к Конституции или по процедуре импичмента.

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