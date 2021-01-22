Накануне инаугурации Байдена 20 января Трамп выступил с прощальным обращением на посту. В частности, он заявил, что его политическое движение находится в начале пути.
По мнению Дзерманта, демократы и часть республиканцев не оставят Трампа в покое и будут постоянно терзать его юридическими исками, делами и судебными прецедентами, чтобы он не смог сформировать третью силу и дальше участвовать в американской политике.
«Попробуют повесить на него организацию этих беспорядков (имеется в виду штурм Капитолия 6 января. — Ред.), возможно, найдут какие-то злоупотребления властью, достанут какое-нибудь "русское досье" очередное», — сказал политолог.
Он считает, что Байден кинет большие силы на то, чтобы уничтожить и самого Трампа, и трампизм как явление.
Ранее конгрессмены от Демпартии обвинили Трампа в подстрекательстве к штурму Капитолия 6 января. Ему грозит отстранение от власти по 25-й поправке к Конституции или по процедуре импичмента.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.