«Он уже, по-моему, внесистемный политик, на мой взгляд, потому что его система отторгала четыре года и наконец отторгла… Для части американского общества он останется каким-то символом сопротивления, попытки изменить революцией сверху систему, но мне кажется, что сама система с этим справится», — отметил эксперт.
По его словам, Трампу будет трудно трансформировать этот политический капитал в реальную силу, так как он теряет поддержку в истеблишменте — его стараются изолировать от всех ключевых точек американской политической жизни.
Накануне инаугурации Джо Байдена 20 января Трамп выступил с прощальным обращением на посту. В частности, он заявил, что его администрация «сделала то, что пришла сделать, и еще намного больше», что он стал «первым президентом за десятилетия, который не начал никаких новых войн» и что его команда «сплотила другие страны мира, чтобы выступить против Китая как никогда ранее».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.