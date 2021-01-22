Экс-президент США Дональд Трамп весь свой срок сражался с американской политической системой, и она его отвергла. Об этом директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант сказал в интервью изданию Украина.ру

Политаналитик объяснил, почему Трампу не суждено стать символом сопротивления © vk.com, Конрад Ренкас

По его словам, Трампу будет трудно трансформировать этот политический капитал в реальную силу, так как он теряет поддержку в истеблишменте — его стараются изолировать от всех ключевых точек американской политической жизни.

Накануне инаугурации Джо Байдена 20 января Трамп выступил с прощальным обращением на посту. В частности, он заявил, что его администрация «сделала то, что пришла сделать, и еще намного больше», что он стал «первым президентом за десятилетия, который не начал никаких новых войн» и что его команда «сплотила другие страны мира, чтобы выступить против Китая как никогда ранее».

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