Политсоветники лидеров стран «нормандской четверки» проведут заседание в пятницу, 22 января. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в администрации президента РФ

Четыре сигнала. Госдума выступила против украинизации © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Последний раз политсоветники встречались 12 января, чтобы обсудить итоги реализации решений саммита «четверки» в 2019 году.

Однако, по словам замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, на переговорах окончательных решений найти не удалось.

В 2020 году ряд украинских политиков заявили о невозможности выполнения Минских соглашений, в частности, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников объявил о необходимости их модернизации.

В декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании выйти из Минских соглашений, но пояснил, что не может на это пойти из-за позиции Парижа и Берлина.