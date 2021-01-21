Государственная комиссия займется расследованием причин пожара в нелегальном пансионате для престарелых в Харькове. Это решение было принято 21 января на внеочередном заседании Кабинета министров Украины, трансляция которого велась в Youtube

Кабмин Украины проведет заседание после гибели 15 человек в Харькове © REUTERS, State Emergency Service of Ukraine/Handout

Заведение работало нелегально, утверждают власти. К началу пожара в здании находилось 33 человека. По информации омбудсмена Украины Людмилы Денисовой, их возраст от 25 до 90 лет.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил провести внеплановые проверки домов престарелых и хостелов на Украине.

По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, причиной пожара стало неосторожное обращение с электронагревательными приборами. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

Владимир Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова взять расследование под личный контроль.