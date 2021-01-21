Пожар, вспыхнувший в частном пансионате для престарелых «Золотое время» на улице Нижняя Гиевская в Харькове, унес жизни 15 человек. Еще 11 человек пострадали.
Заведение работало нелегально, утверждают власти. К началу пожара в здании находилось 33 человека. По информации омбудсмена Украины Людмилы Денисовой, их возраст от 25 до 90 лет.
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил провести внеплановые проверки домов престарелых и хостелов на Украине.
По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, причиной пожара стало неосторожное обращение с электронагревательными приборами. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.
Владимир Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова взять расследование под личный контроль.