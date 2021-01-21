Сотрудники вневедомственной охраны должны прекратить чинить препятствия судьям Конституционного суда в выполнении ими своих должностных полномочий. Об этом в открытом письме к президенту Украины Владимиру Зеленскому написал глава КС Александр Тупицкий

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При этом президентский указ об отстранении Тупицкого от должности не привел к утрате им своих полномочий, считает глава КС.

«Я не утратил полномочия судьи и продолжаю занимать должность главы Конституционного суда. Учитывая чрезвычайную важность для обеспечения конституционного порядка и национальной безопасности Украины этого вопроса, считаю необходимым созвать внеочередное заседание СНБО для его решения», — говорится в письме.

Как сообщалось ранее, Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении главе Конституционного суда Украины (КСУ) Александру Тупицкому по двум статьям.

Тупицкому вменяют заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты и подкупом свидетеля с целью отказа от дачи показаний.

При этом сам Тупицкий отказывается считать себя подозреваемым, так как сотрудники прокуратуры нарушили Уголовно-процессуальный кодекс, предъявляя ему обвинения.

На Украине возник конституционный кризис после того, как 27 октября Конституционный суд на закрытом заседании признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.