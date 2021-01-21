Белорусская оппозиция добивается расследования более 20 уголовных дел в отношении сотрудников правоохранительных органов Белоруссии. Об этом сообщил советник экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Александр Добровольский в Telgram-канале Тихановской

Холодная война против Лукашенко. Facebook набирает рекрутов в свой белорусский сегмент © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool Максим Хорошин, которого госпитализировали из отделения милиции в Минске.

«В ближайшее время в Литве мы готовим к подаче три дела. По одному пострадавшая — гражданка Литвы белорусского происхождения. Еще два дела — по заявлению белорусов, которые подверглись пыткам», — утверждает Добровольский.

Кроме того, десять дел подготовлено в Польше. Попутно там ведется расследование случаев, когда во время белорусских протестов пострадали граждане этого государства.

Еще десять дел готовится в Чехии. В качестве потерпевших в них фигурируют белорусы, которые якобы пострадали от действий силовиков и уехали на лечение в эту страну.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.