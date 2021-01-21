По его словам, одно из уголовных дел уже было заведено в декабре прошлого года генпрокурором Литвы по статье «Пытки». Потерпевшим в нем признан Максим Хорошин, которого госпитализировали из отделения милиции в Минске.
«В ближайшее время в Литве мы готовим к подаче три дела. По одному пострадавшая — гражданка Литвы белорусского происхождения. Еще два дела — по заявлению белорусов, которые подверглись пыткам», — утверждает Добровольский.
Кроме того, десять дел подготовлено в Польше. Попутно там ведется расследование случаев, когда во время белорусских протестов пострадали граждане этого государства.
Еще десять дел готовится в Чехии. В качестве потерпевших в них фигурируют белорусы, которые якобы пострадали от действий силовиков и уехали на лечение в эту страну.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.