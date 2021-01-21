Пожар, вспыхнувший в частном пансионате для престарелых «Золотое время» на улице Нижняя Гиевская в Харькове, унес жизни 15 человек. Еще 11 человек пострадали.
В доме, переоборудованном под пансионат, находилось 33 человека. ЧП классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.
«По поручению президента Украины будет создана Государственная комиссия во главе с министром развития общин и территорий, которая займется выяснением причин трагедии», — сообщил Денис Шмыгаль.
Харьковская областная прокуратура возбудила уголовное дело по факту нарушения правил пожарной безопасности, повлекшего гибель людей. По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, причиной пожара стало неосторожное обращение с электронагревательными приборами.
Руководители пансионата уже дают показания в отделении полиции.