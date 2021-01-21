«Нормальные» убийцы: что происходит с украинским обществом
«Нормальные» убийцы: что происходит с украинским обществом
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Пожар, вспыхнувший в частном пансионате для престарелых «Золотое время» на улице Нижняя Гиевская в Харькове, унес жизни 15 человек. Еще 11 человек пострадали.

В доме, переоборудованном под пансионат, находилось 33 человека. ЧП классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.    

«По поручению президента Украины будет создана Государственная комиссия во главе с министром развития общин и территорий, которая займется выяснением причин трагедии», — сообщил Денис Шмыгаль.

Харьковская областная прокуратура возбудила уголовное дело по факту нарушения правил пожарной безопасности, повлекшего гибель людей. По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, причиной пожара стало неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Руководители пансионата уже дают показания в отделении полиции.

 