Президент Украины Владимир Зеленский распорядился провести внеочередное заседание Кабинета министров 21 января после трагедии в Харькове. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telgram-канале

«Нормальные» убийцы: что происходит с украинским обществом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В доме, переоборудованном под пансионат, находилось 33 человека. ЧП классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

«По поручению президента Украины будет создана Государственная комиссия во главе с министром развития общин и территорий, которая займется выяснением причин трагедии», — сообщил Денис Шмыгаль.

Харьковская областная прокуратура возбудила уголовное дело по факту нарушения правил пожарной безопасности, повлекшего гибель людей. По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, причиной пожара стало неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Руководители пансионата уже дают показания в отделении полиции.