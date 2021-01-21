Мэра Харькова Геннадия Кернеса заразили коронавирусом и другими болезнями в немецкой клинике «Шаритэ», сообщил Telegram-канал «ZE kartel» 21 января со ссылкой на свои источники во власти

«Мэра Харькова залечили в немецкой клинике до такой степени, что его сердце не выдержало. В политических кругах есть мнение, что Кернесу помогли не только заразиться коронавирусом, но и другими болезнями уже внутри немецкой клиники «Шаритэ», — говорится в сообщении.

Одиночество Харькова. Какое будущее ждет город после Кернеса © пресс-служба Харьковского городского совета

Отмечается, что сильный пророссийский политик на востоке страны не нужен был никому, а Офис президента был заинтересован в техническом кандидате. Слова друга покойного Кернеса Павла Фукса свидетельствуют о его резком ухудшение здоровья.

«Понимаете, у него ситуация была такова: все держалось-держалось, а потом — раз, и ему вообще стало хорошо, он стал достаточно активным. Такая сильная активность в него пошла в конце ноября. Вот он был доволен, он радовался — у него был такой прилив. А потом бац — почки. И вот после почек он пошел на спад», — приводит ТГ-канал слова друга покойного Павла Фукса.

О смерти Кернеса стало известно утром 17 декабря. За несколько дней до этого у бывшего градоначальника отказала вторая почка, и ему подключили диализ.