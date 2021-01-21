Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой выделить из COVID-фонда 126 миллионов гривен (около 310 млн рублей) из COVID-фонда на доплаты и премии работникам МВД. Об этом сообщает украинский «5 канал»

Отмечается, что письмо, датированное декабрем 2020 года, опубликовала на сайте экспертная организация StateWatch.

В нем Аваков напоминает, что из тех 4,5 млрд гривен (около 11 млн рублей), которые ранее предоставили ведомству из этого фонда, почти ничего не осталось. А еще 126 миллионов гривен нужны на доплаты медикам МВД и пограничникам в размере 50% зарплат.

Скромный оскал министра Украины. Астрологический портрет Арсена Авакова

В воскресенье, 17 января, на Украине подтвердили 3034 новых случая коронавируса. Последний раз такие низкие показатели фиксировались 28 сентября.

За все время пандемии на Украине COVID-19 заболели 1 167 655 человек, из них 886 248 человек выздоровели, а 21 046 человек скончались.

В ближайшее время российскую вакцину от COVID зарегистрируют еще несколько стран — Захарова.