Однако при этом Белоруссия должна быть непременно «демократической», уточнил Солах.
«Вот почему мы кровно заинтересованы в поддержке процесса демократизации в республике», — цитирует ТГ-канал слова польского чиновника.
В свою очередь, заместитель украинского министра иностранных дел Василий Боднар отметил, что «для Украины и всей Европы чрезвычайно важно, чтобы Белоруссия оставалась суверенным и независимым государством, вдали от российского влияния».
Отмечается, что в переговорах принимал участие белорусский оппозиционер Павел Латушко, в отношении которого на родине возбуждено уголовное дело о попытке захвата государственной власти.
«Вспомнили и про "Люблинский треугольник" (Украина, Польша, Литва) и даже нашли ему применение. Договорились в этом формате "способствовать дальнейшему развитию Беларуси как независимого и демократического государства"», — сообщает Sputnik ближнее зарубежье.