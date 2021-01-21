На совещании руководителей СНБО Украины и Бюро нацбезопасности Польши глава БНБ Павел Солах заявил, что Белоруссия - основа безопасности Польши и Украины, сообщил Telegram-канал Sputnik ближнее зарубежье 21 января

Однако при этом Белоруссия должна быть непременно «демократической», уточнил Солах.

«Вот почему мы кровно заинтересованы в поддержке процесса демократизации в республике», — цитирует ТГ-канал слова польского чиновника.

В свою очередь, заместитель украинского министра иностранных дел Василий Боднар отметил, что «для Украины и всей Европы чрезвычайно важно, чтобы Белоруссия оставалась суверенным и независимым государством, вдали от российского влияния».

Смена вашингтонского караула. Чем для Белоруссии обернется президентство Байдена © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк Павел Латушко, в отношении которого на родине возбуждено уголовное дело о попытке захвата государственной власти.

«Вспомнили и про "Люблинский треугольник" (Украина, Польша, Литва) и даже нашли ему применение. Договорились в этом формате "способствовать дальнейшему развитию Беларуси как независимого и демократического государства"», — сообщает Sputnik ближнее зарубежье.