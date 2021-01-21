Экс-премьер, лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк не будет баллотироваться по округу в Черкасской области на довыборах в парламент. Об этом 21 января написала его пресс-секретарь Ольга Лаппо

«Сначала один человек с репутацией вбрасывает информацию о баллотировании Яценюка в виде полушутки. На это все слетается определенное количество пользователей, среди них и с известными фамилиями, кивают головами, лайкают и радуются вроде "инсайда". Это называется, пожалуй, "покормить ботов"», — написала она.

Ранее украинские «Вести» сообщили, что лидер Радикальной партии Олег Ляшко и экс-премьер Яценюк, вероятно, будут баллотироваться в депутаты Рады на внеочередных выборах по округу депутата от «Слуги народа» Александра Скичко, который назначен Кабмином на должность губернатора Черкасской области.

Зеленский уволил губернатора Черкасской области © president.gov.ua Владислав Голуб. Кроме того, крупный агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» выдвинет своего кандидата. Его имя не сообщается.

Назначение Скичко должен подтвердить президент Украины Владимир Зеленский. Указ должен появиться на сайте его офиса.