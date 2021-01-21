«Сначала один человек с репутацией вбрасывает информацию о баллотировании Яценюка в виде полушутки. На это все слетается определенное количество пользователей, среди них и с известными фамилиями, кивают головами, лайкают и радуются вроде "инсайда". Это называется, пожалуй, "покормить ботов"», — написала она.
Ранее украинские «Вести» сообщили, что лидер Радикальной партии Олег Ляшко и экс-премьер Яценюк, вероятно, будут баллотироваться в депутаты Рады на внеочередных выборах по округу депутата от «Слуги народа» Александра Скичко, который назначен Кабмином на должность губернатора Черкасской области.
По данным издания, по округу может баллотироваться также экс-нардеп от БПП Владислав Голуб. Кроме того, крупный агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» выдвинет своего кандидата. Его имя не сообщается.
Назначение Скичко должен подтвердить президент Украины Владимир Зеленский. Указ должен появиться на сайте его офиса.