Таким образом суд отреагировал на запрос депутатов партии «Достоинство и правда» (DA) Дину Плынгэу и Марии Чобану и председателя унионистской партии Национального единства (PUN) Октавиана Цыку.
«Признается неконституционным закон о функционировании языков на территории Республики Молдова», — зачитала решение КС председатель суда Домника Маноле.
Она также отметила, что судья КС Владимир Цуркан вынесет особое мнение по данному делу.
Авторы обращения в суд заявили, что языковой закон дискриминирует представителей этнического большинства и представителей меньшинств, не владеющих государственным языком. Кроме того, по их мнению, закон был принят с процедурными нарушениями, без должного публичного обсуждения и без обсуждений в парламенте.
В свою очередь, представитель правительства в КС, и.о. министра юстиции Фадей Нагачевский отметил, что русский язык де-факто является языком межнационального общения в Молдавии. Он пояснил, что большинство этнических меньшинств Молдовы использует его в качестве основного языка общения, и значительная часть населения страны им владеет.
«Необходимость использования русского языка обусловлена также способностью государства представлять этническим меньшинствам качественные государственные услуги и необходимостью обеспечить реализацию прав этих меньшинств», — сказал представитель правительства в Конституционном суде.
Ранее, 16 декабря, правительство Молдавии постановило считать русский язык языком устного и письменного общения с органами государственной власти, а также с предприятиями и организациями Молдавии.