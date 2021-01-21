Конституционный суд Молдавии счел закон «О функционировании языков», предоставляющий русскому языку статус межнационального, не соответствующим конституции. Об этом 21 января сообщает Sputnik Молдова

Таким образом суд отреагировал на запрос депутатов партии «Достоинство и правда» (DA) Дину Плынгэу и Марии Чобану и председателя унионистской партии Национального единства (PUN) Октавиана Цыку.

«Признается неконституционным закон о функционировании языков на территории Республики Молдова», — зачитала решение КС председатель суда Домника Маноле.

Она также отметила, что судья КС Владимир Цуркан вынесет особое мнение по данному делу.

Парламент Молдавии решил судьбу русского языка в республике © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В свою очередь, представитель правительства в КС, и.о. министра юстиции Фадей Нагачевский отметил, что русский язык де-факто является языком межнационального общения в Молдавии. Он пояснил, что большинство этнических меньшинств Молдовы использует его в качестве основного языка общения, и значительная часть населения страны им владеет.

«Необходимость использования русского языка обусловлена также способностью государства представлять этническим меньшинствам качественные государственные услуги и необходимостью обеспечить реализацию прав этих меньшинств», — сказал представитель правительства в Конституционном суде.

Ранее, 16 декабря, правительство Молдавии постановило считать русский язык языком устного и письменного общения с органами государственной власти, а также с предприятиями и организациями Молдавии.