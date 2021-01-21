По данным СМИ, компания «Нестле» решила принять такое решение, так как не разделяет взглядов блогера, ранее бывшего партнером предприятия.
«Нестле» руководствуется в своей деловой практике принципами добропорядочности и полного соблюдения всех законов. Мы разделяем украинские ценности и чтим нашу страну. С 1 января 2021 года мы не сотрудничаем с упомянутым блогером», — приводит издание высказывание руководства компании.
В «Боржоми» пояснили, что совместные с di.rubens рекламные ролики снимали до публикации скандального видео с выбором стран.
«Учитывая ситуацию, наша компания приняла решение удалить ролики с участием блогера с официальных страниц бренда и не сотрудничать с ней в будущем», — цитирует Obozrevatel представителей «Боржоми».
В СМИ появилась информация, что аналогичным образом несколькими часами ранее поступила компания «Алло».
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Причиной громкого скандала стал ролик, появившийся в сети, где Онацкая отвечает на вопросы другого блогера, выбирая одну из двух названных им стран. Так, из пары Россия-США и Россия-Белоруссия девушка называет Россию, а на предложение выбрать между Россией и Украиной di.rubens нехотя, а потом со смехом говорит: «Россия». Какой конкретно критерий выбора был ей предложен — осталось за кадром.
На ролик обратил внимание вэсэушник Анатолий Штефан, он назвал поступок девушки постыдным и стал активно распространять информацию о ней в соцсетях. На что Онацкая пригрозила ему судебным разбирательством и сказала, что он — «позор украинской армии».
Министерство обороны Украины вступилось за своего сотрудника Штефана, там отметили, что с нетерпением ждут жалобу гражданки на офицера, как и ответ на вопрос: «Россия или Украина?». И девушка сделала выбор уже на украинском языке, заявив, что украинка и гордится этим».
До этого данные девушки уже успели внести на сайт «Миротворец».