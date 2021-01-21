Компании «Нестле» и «Боржоми» отказались от сотрудничества с блогером Таисией Онацкой (Маламан), известной в соцсетях как di.rubens, из-за ее видеоролика с майдана, где девушка выбирает между странами, каждый раз предпочитая Россию. Информацию об этом опубликовал Obozrevatel 21 января

Блогерша из Киева, якобы признавшаяся в любви к России, попала на «Миротворец» © di.rubens/Инстаграм

«Нестле» руководствуется в своей деловой практике принципами добропорядочности и полного соблюдения всех законов. Мы разделяем украинские ценности и чтим нашу страну. С 1 января 2021 года мы не сотрудничаем с упомянутым блогером», — приводит издание высказывание руководства компании.

В «Боржоми» пояснили, что совместные с di.rubens рекламные ролики снимали до публикации скандального видео с выбором стран.

«Учитывая ситуацию, наша компания приняла решение удалить ролики с участием блогера с официальных страниц бренда и не сотрудничать с ней в будущем», — цитирует Obozrevatel представителей «Боржоми».

В СМИ появилась информация, что аналогичным образом несколькими часами ранее поступила компания «Алло».

Читайте также: Киевская блогерша, признавшаяся в любви к РФ, передумала.

Причиной громкого скандала стал ролик, появившийся в сети, где Онацкая отвечает на вопросы другого блогера, выбирая одну из двух названных им стран. Так, из пары Россия-США и Россия-Белоруссия девушка называет Россию, а на предложение выбрать между Россией и Украиной di.rubens нехотя, а потом со смехом говорит: «Россия». Какой конкретно критерий выбора был ей предложен — осталось за кадром.

На ролик обратил внимание вэсэушник Анатолий Штефан, он назвал поступок девушки постыдным и стал активно распространять информацию о ней в соцсетях. На что Онацкая пригрозила ему судебным разбирательством и сказала, что он — «позор украинской армии».

Министерство обороны Украины вступилось за своего сотрудника Штефана, там отметили, что с нетерпением ждут жалобу гражданки на офицера, как и ответ на вопрос: «Россия или Украина?». И девушка сделала выбор уже на украинском языке, заявив, что украинка и гордится этим».

До этого данные девушки уже успели внести на сайт «Миротворец».