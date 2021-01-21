Ранее в польское законодательство было внесено несколько ограничений для облегчения привлечения иностранных врачей.
«Я сегодня рад, что могу вручить разрешения на работу по профессии людям, которые, в принципе, уже много лет работают в польской системе здравоохранения и из-за разных бюрократических барьеров, к сожалению, не могли выполнять ту профессию, которой овладели в своих родных странах — я говорю прежде всего о Белоруссии и Украине», — приводит агентство слова Недельского.
Он уточнил, что ранее врач из Восточной Европы для работы в Польше должен был подтвердить диплом, получить постдипломный стаж, сдать экзамен по профессии и польскому языку.
Это количество требований делало невозможным работу по специальности для лиц, которые много лет работали по ней за границей.
Министр уточнил, что врачи, получившие лицензию в упрощенном порядке, смогут работать по специальности пять лет, в течение которых им все-таки придется сдать необходимые экзамены.