Министр здравоохранения Польши Адам Недельский вручил лицензии врачей первым пяти специалистам из Белоруссии и Украины, получившим разрешение на работу по упрощенной схеме, сообщает РИА Новости 21 января

Ранее в польское законодательство было внесено несколько ограничений для облегчения привлечения иностранных врачей.

«Я сегодня рад, что могу вручить разрешения на работу по профессии людям, которые, в принципе, уже много лет работают в польской системе здравоохранения и из-за разных бюрократических барьеров, к сожалению, не могли выполнять ту профессию, которой овладели в своих родных странах — я говорю прежде всего о Белоруссии и Украине», — приводит агентство слова Недельского.

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Это количество требований делало невозможным работу по специальности для лиц, которые много лет работали по ней за границей.

Министр уточнил, что врачи, получившие лицензию в упрощенном порядке, смогут работать по специальности пять лет, в течение которых им все-таки придется сдать необходимые экзамены.