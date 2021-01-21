Очередные санкции США в отношении трубоукладчика «Фортуна», который задействован на проекте газопровода «Северный поток-2», являются неприкрытым игнорированием норм добросовестной конкуренции, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 21 января

США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна» и его владельца КВТ-РУС, которые занимаются работой над проектом газопровода «Северный поток-2».

«Поражает упорное стремление американских властей во что бы то ни стало помешать завершению данного проекта», — цитирует РИА Новости заявление Захаровой.

«Северный поток - 2»: США вводят новые санкции, «Газпром» подстёгивает партнёров, а преемник Меркель — сторонник проекта © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

США всеми правдами и неправдами хотят закрепиться в Старом Свете в качестве основного "легитимного" поставщика газа, при этом абсолютно не чувствуя никакого неудобства, когда сами неприкрыто игнорируют нормы честной конкуренции и свободной торговли.

Захарова отметила, что угрозы применения дискриминационных инициатив уже давно вызывают возмущение не только в России, но и в официально-деловых и общественных кругах большинства европейских столиц.

Захарова сказала, что противоправные ограничительные меры не влияли и не смогут повлиять на принципиальную линию России на международной арене.

При этом односторонние санкции США против России не отвечают интересам народов и лишь усугубляют и без того непростые двусторонние отношения, добавила она.