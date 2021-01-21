США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна» и его владельца КВТ-РУС, которые занимаются работой над проектом газопровода «Северный поток-2».
«Поражает упорное стремление американских властей во что бы то ни стало помешать завершению данного проекта», — цитирует РИА Новости заявление Захаровой.
Она подчеркнула, что враждебные действия в отношении участников строительства «Северного потока» подтверждают, что Соединенные Штаты Америки преследуют собственные энергетические интересы.
США всеми правдами и неправдами хотят закрепиться в Старом Свете в качестве основного "легитимного" поставщика газа, при этом абсолютно не чувствуя никакого неудобства, когда сами неприкрыто игнорируют нормы честной конкуренции и свободной торговли.
Захарова отметила, что угрозы применения дискриминационных инициатив уже давно вызывают возмущение не только в России, но и в официально-деловых и общественных кругах большинства европейских столиц.
Захарова сказала, что противоправные ограничительные меры не влияли и не смогут повлиять на принципиальную линию России на международной арене.
При этом односторонние санкции США против России не отвечают интересам народов и лишь усугубляют и без того непростые двусторонние отношения, добавила она.