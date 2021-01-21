С точки зрения идеологии президентство Дональда Трампа отвечает идее расколотых Соединенных Штатов Америки. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал американист Алексей Наумов

По словам Наумова, для демократов Трамп олицетворял пришествие «белого фашистского государства, которое запрет всех геев в клетки», а для сторонников — пробуждение народа и борьбу с «глобальными педофильскими элитами».

Яков Кедми: Байден и Трамп — только симптомы системного кризиса в США © commons.wikimedia.org, Mark Nakoykher

«То есть он не способствовал сглаживанию противоречий внутри США, он способствовал расколу и расхождению двух разных Америк по своим отдельным лагерям, чем в принципе для американского общества хорошую службу не сослужил», — сказал Наумов.

Поэтому в американском обществе фигура Трампа вызывает полярные точки зрения: его сторонники будут оценивать период его правления прекрасно, а противники — ужасно, отметил американист.

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