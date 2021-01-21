По словам Наумова, для демократов Трамп олицетворял пришествие «белого фашистского государства, которое запрет всех геев в клетки», а для сторонников — пробуждение народа и борьбу с «глобальными педофильскими элитами».
Можно сказать, что с его приходом к власти в Штатах столкнулись две апокалиптические картины мира, пояснил эксперт.
«То есть он не способствовал сглаживанию противоречий внутри США, он способствовал расколу и расхождению двух разных Америк по своим отдельным лагерям, чем в принципе для американского общества хорошую службу не сослужил», — сказал Наумов.
Поэтому в американском обществе фигура Трампа вызывает полярные точки зрения: его сторонники будут оценивать период его правления прекрасно, а противники — ужасно, отметил американист.
Полностью интервью можно прочитать здесь.