Украинские болельщики в Instagram осудили его поступок.
«Приветствую в братстве кормильцев, готовься к хейту», «Удачи, еще один кормилец семьи», «Досвидули», «Предатель, позор», «Лучше бы в "Рух" условный», «Семью кормить нужно, поймите его правильно», «Эх, Саня, ты же капитаном молодежной сборной был», — написали возмущенные фанаты.
«Оренбург» претендует на выход в российскую Премьер-лигу. После 26 туров команда Нойка занимает третью строчку и всего на расстоянии одного очка до повышения в классе.
Официально. Полузащитник Александр Нойок переходит в ФК «Оренбург» pic.twitter.com/S3SyNoJpiF— ФК Оренбург (@fcorenburg) January 20, 2021