Экс-полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок стал игроком «Оренбурга». Сообщение об этом было размещено 20 января в Twitter российского клуба

Российский футбол усилился популярным украинцем © РИА Новости, Михаил Мокрушин | Перейти в фотобанк

«Приветствую в братстве кормильцев, готовься к хейту», «Удачи, еще один кормилец семьи», «Досвидули», «Предатель, позор», «Лучше бы в "Рух" условный», «Семью кормить нужно, поймите его правильно», «Эх, Саня, ты же капитаном молодежной сборной был», — написали возмущенные фанаты.

«Оренбург» претендует на выход в российскую Премьер-лигу. После 26 туров команда Нойка занимает третью строчку и всего на расстоянии одного очка до повышения в классе.