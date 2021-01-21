Экс-президент США Дональд Трамп загубил свои перспективы в политике неэффективными действиями в борьбе с вирусом. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал американист Алексей Наумов

Если судить по объективным показателям, отметил эксперт, президентство Трампа было вполне успешным — при нем зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы, отличные показатели биржевых индексов, снижающийся уровень бедности населения.

«Политически он хотел показать, что никакого вируса на самом деле нет, что нужно сохранять спокойствие, что главное — это дать вирусу достойный бой и не прогибаться под требование носить маски и протирать руки антисептиками», — сказал Наумов.

Трамп задумался о создании новой партии © REUTERS, Carlos Barria

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В начале пандемии COVID-19 Трамп утверждал, что ситуация находится под контролем и вирус не представляет серьезной опасности. Однако позднее, когда США заняли первое место среди стран по численности заразившихся коронавирусом и множество американцев погибло от его осложнений, признал свою неправоту. Кроме того, Трамп сам переболел коронавирусом вместе с супругой Меланией.