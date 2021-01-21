Национальный банк Украины (НБУ) считает, что экономика страны сократилась в 2020 году на 4,4%. Об этом 21 января сообщает пресс-служба НБУ

Коронавирус положил экономику Украины на лопатки. Итоги 2020 года © AP, Efrem Lukatsky

Кроме того, НБУ обновил прогноз по росту ВВП на Украине в 2021 году до 4,2%. В октябре прошлого года НБУ прогнозировался уровень — 4,2%. Согласно обновленному прогнозу, в 2022 году экономика вырастет на 3,8% (ранее ожидался рост на 3,8%). В 2023 году ожидается рост на 4,0%.

Также глава НБУ Кирилл Шевченко на брифинге, который 21 января транслировался в YouTube, заявил, что учетная ставка сохраняется на уровне 6,0% с 22 января 2020 года. Уровень будет минимальным в истории страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская экономика из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, пострадала меньше, чем экономика во многих странах Европы.