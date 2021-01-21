Депутат напомнил, что по его заявлению в ноябре представители СБУ открыли уголовное производство против Шария.
Тогда он опубликовал видео на YouTube с изображением, где карта Украины была без Крыма и части Луганской и Донецкой областей.
«Сегодня работники СБУ вручили его активисту повестку», — написал он.
Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова к своей территории.
Ранее президент Украины анонсировал проведение саммита «Крымской платформы», на котором планируют принять конкретные решения относительно присоединения Крыма к России. Он состоится 23 августа 2021 года.