Заочный лидер в шортиках. Астрологический портрет Анатолия Шария
Заочный лидер в шортиках. Астрологический портрет Анатолия Шария
© Facebook, Анатолий Шарий
Депутат напомнил, что по его заявлению в ноябре представители СБУ открыли уголовное производство против Шария.

Тогда он опубликовал видео на YouTube с изображением, где карта Украины была без Крыма и части Луганской и Донецкой областей.

«Сегодня работники СБУ вручили его активисту повестку», — написал он.

Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова к своей территории.

Ранее президент Украины анонсировал проведение саммита «Крымской платформы», на котором планируют принять конкретные решения относительно присоединения Крыма к России. Он состоится 23 августа 2021 года.