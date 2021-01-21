Блогера и лидера «Партии Шария» Анатолия Шария на Украине будут судить за посягательство на территориальную целостность Украины. Об этом 21 января в Facebook сообщил депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко

Заочный лидер в шортиках. Астрологический портрет Анатолия Шария © Facebook, Анатолий Шарий

Тогда он опубликовал видео на YouTube с изображением, где карта Украины была без Крыма и части Луганской и Донецкой областей.

«Сегодня работники СБУ вручили его активисту повестку», — написал он.

Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова к своей территории.

Ранее президент Украины анонсировал проведение саммита «Крымской платформы», на котором планируют принять конкретные решения относительно присоединения Крыма к России. Он состоится 23 августа 2021 года.