Лидер Радикальной партии Олег Ляшко, вероятно, будет баллотироваться в депутаты Верховной Рады на внеочередных выборах по округу депутата от «Слуги народа» Александра Скичко, который, вероятно, будет назначен на должность губернатора Черкасской области. Об этом 21 января сообщают украинские «Вести»

На Украине 29-летний шоумен и ведущий «Евровидения» станет губернатором © Facebook, Олександр Скічко Александра Скичко на должность губернатора Черкасской ОГА, по 197-му округу (Черкасская область) пройдут довыборы в Верховную Раду. В Комитете избирателей нам сообщили, что участвовать в довыборах скорее всего будет Олег Ляшко. (Уточним, что по этому округу у радикалов есть неплохие шансы получить поддержку большинства)», — говорится в материале.

Также, по данным издания, по округу могут баллотироваться экс-премьер Арсений Яценюк и экс-нардеп от БПП Владислав Голуб. Кроме того, крупный агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» выставит своего кандидата. Его имя не сообщается.

Назначение Скичко должен подтвердить президент Украины Владимир Зеленский. Указ должен появиться на сайте его Офиса.