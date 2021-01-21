Ведомство направило соответствующий ответ на запрос агентства с образцом медицинского направления на лабораторное тестирование.
«Предоставляем бланк направления на лабораторное тестирование материала от лица, соответствующего определению случая COVID-19, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Украины от 28.03.2020 №722 "Организация оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезнью (COVID-19)"», — ответили в Минздраве.
Согласно документу, гражданин Украины может выбрать в графе «пол» из трех вариантов: мужской, женский, неизвестный.
В частности, в США официально признано, что гендеров гораздо больше, чем два. Согласно определению, гендер включает в себя психические, культурные и социальные различия, а пол — анатомические и физиологические.
Украинские радикалы часто выступают против ЛГБТ и срывают акции за их права, избивая представителей сексуальных меньшинств и угрожая им.