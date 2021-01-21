В украинском Минздраве пациентам при анализе на наличие COVID-19 в направлениях предлагают выбрать один из трех вариантов пола. Бланк опубликовали 21 января «Украинские новости»

Ведомство направило соответствующий ответ на запрос агентства с образцом медицинского направления на лабораторное тестирование.

«Даешь патриархат!» В Киеве сошлись ЛГБТ и их противники © kyivpride ответили в Минздраве.

Согласно документу, гражданин Украины может выбрать в графе «пол» из трех вариантов: мужской, женский, неизвестный.

В частности, в США официально признано, что гендеров гораздо больше, чем два. Согласно определению, гендер включает в себя психические, культурные и социальные различия, а пол — анатомические и физиологические.

Украинские радикалы часто выступают против ЛГБТ и срывают акции за их права, избивая представителей сексуальных меньшинств и угрожая им.