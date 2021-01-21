Россия хочет сделать Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) пятисторонней. Об этом 21 января глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил в комментарии «РБК-Украина»

Украинская делегация в ТКГ обиделась на Медведчука © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Они делают все, чтобы заблокировать процесс. Сначала искусственно привязали его к постановлению Верховной Рады о местных выборах, потом к "дорожной карте", которую предложили в ОРДЛО при согласовании с Россией… Таким образом "через черное крыльцо", как говорил господин [Аркадий] Райкин, они сделали все, чтобы наша Трехсторонняя контактная группа стала пятисторонней», — заявил Кравчук.

Он также отметил, что представители ДНР и ЛНР действуют во время заседаний как полноценные участники ТКГ, что, по его мнению, недопустимо.

Переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в годовщину «нормандских переговоров» заявил, что Украина пройдет путь к миру, несмотря на все препятствия, но он не будет легким.