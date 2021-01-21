Печерский райсуд Киева вернулся к рассмотрению дела Сергея Сивохо против представителей «Нацкорпуса» Сергея Тамарина, Александра Волкова и Юрия Капли. Об этом 21 января сообщает PavlovskyNews в Telegram

«Возле здания суда собралась группа поддержки и десятки правоохранителей, следящих за порядком. Сам Сивохо в суд не приехал», — говорится в сообщении.

Привыкли к коллективному труду: Сивохо объяснил, зачем Украине нужен Донбасс © Facebook, Сергей Сивохо

Столкновения начались после его заявления, что на Украине идет гибридная война, одним из способов ведения которой является инициирование внутреннего конфликта.

По его словам, любой мирный процесс начинается с диалога, и он собирался «помочь людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать».