«Возле здания суда собралась группа поддержки и десятки правоохранителей, следящих за порядком. Сам Сивохо в суд не приехал», — говорится в сообщении.
Инцидент произошёл 12 марта 2020 года. Сивохо ударили после презентации «Платформы примирения и единства» по вопросам Донбасса.
Столкновения начались после его заявления, что на Украине идет гибридная война, одним из способов ведения которой является инициирование внутреннего конфликта.
По его словам, любой мирный процесс начинается с диалога, и он собирался «помочь людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать».