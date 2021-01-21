Запад не будет давить на Украину в вопросе Донбасса и критиковать ее, однако поддержки от европейских стран ей тоже ждать не стоит. Об этом сказал 20 января в интервью «Литературной газете» политолог Александр Рар

Политолог отметил, что Минские соглашения вряд ли будут реализованы, поскольку «Запад и Германия соглашаются с украинской версией, что Украина — жертва российской агрессии».

«Украина полагает, будто Запад на её стороне, однако это ложное ощущение. Запад не на её стороне. Больше помощи Украина не получит. Здесь полностью разочаровались в Украине. Причина — отсутствие каких-либо реформ за последние шесть лет. Кроме того, Украина не стала после Майдана демократической страной, как многие в Европе надеялись», — заявил Рар.

Люстрация, украинизация, декоммунизация: как Киев отсекает Донбасс © РИА Новости, Ирина Геращенко | Перейти в фотобанк

По мнению Рара, ситуация в Донбассе будет аналогичной ситуации в Приднестровье, а республики Донбасса будут продолжать жить при поддержке России.

Политолог предположил, что разрешить конфликт в Донбассе могли бы помочь прямые переговоры Украины и России без вмешательства Запада. Однако президент Владимир Зеленский не может на это пойти из-за антироссийски настроенной украинской элиты, заключил он.