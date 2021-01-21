«В Симферопольском водохранилище осталось 800 тысяч кубометров воды (при полном объеме 36 миллионов кубометров). В течение 2-3 недель мы должны полностью прекратить забор воды из Симферопольского водохранилища, так как там ее практически не будет, а та, что поднимаем, приносит дополнительные трудности», — цитирует Баженова ТГ-канал.
До присоединения Крыма к России более 80% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра.
Украина его перекрыла после крымского референдума 2014 года и воссоединения крымчан с Россией.
Правительство Крыма в 2021 году разрабатывает инвестиционные проекты по опреснению морской воды для Симферополя и Ялты.
По данным ведомства, в 2021 году запланировано как начало проектирования, так и строительство опреснителей.