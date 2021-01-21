Генеральный директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов назвал срок прекращения забора воды в Симферопольском водохранилище. Об этом сообщает Telegram-канал Украина.ру 21 января

«В Симферопольском водохранилище осталось 800 тысяч кубометров воды (при полном объеме 36 миллионов кубометров). В течение 2-3 недель мы должны полностью прекратить забор воды из Симферопольского водохранилища, так как там ее практически не будет, а та, что поднимаем, приносит дополнительные трудности», — цитирует Баженова ТГ-канал.

В сухом остатке. Как решить проблему водоснабжения Крыма © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Украина его перекрыла после крымского референдума 2014 года и воссоединения крымчан с Россией.

Правительство Крыма в 2021 году разрабатывает инвестиционные проекты по опреснению морской воды для Симферополя и Ялты.

По данным ведомства, в 2021 году запланировано как начало проектирования, так и строительство опреснителей.