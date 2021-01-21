По словам посла Украины в США Владимира Ельченко, сейчас дипломаты ведут работу над организацией контактов президентов США и Украины. Об этом 21 января сообщает издание «Европейская правда»

Дипломат отметил, что в первую очередь ведется подготовка к телефонной беседе между президентами.

Борис Межуев: Байден и Нуланд могут заменить Зеленского на Порошенко © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Понятно, что визит для этого — лучшая возможность, и не надо забывать о возможном приезде президента Зеленского сюда (в США. — Ред.)», — сказал Ельченко.

Украинский посол назвал основные вопросы, которые планирует обсудить с Украиной новая администрация США. В частности, это борьба с коррупцией и реформа судебной системы.

В Вашингтоне 20 января состоялась инаугурация 46-го президента США Джо Байдена. Ранее, в должности вице-президента в администрации президента Барака Обамы, он считался куратором украинского направления во внешней политике США.

Президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации пригласил Байдена посетить Киев.