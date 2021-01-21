Он подтвердил ранее появившуюся информацию о том, что к нему обратились представители ДНР Наталья Никонорова и ЛНР Владислав Дейнего, которые решили передать через него Украине удерживаемых граждан.
В письме Медведчуку предлагается вывести на территорию Украины через КПВВ «Майорск» граждан Украины: Довгаль Светлану Анатольевну, Стаценко Наталью Александровну, Котенко Екатерину Николаевну и Савченко Наталью Яковлевну. Осуществить это можно начиная с 20 января 2021 года.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР.
Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в годовщину «нормандских переговоров» заявил, что Украина пройдет путь к миру, несмотря на все препятствия, но он не будет легким.