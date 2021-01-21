Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук обратился к главе СБУ Ивану Баканову с предложением организовать возвращение граждан Украины на подконтрольную Украине территорию. Об этом 21 января сообщается на сайте политсилы

Он подтвердил ранее появившуюся информацию о том, что к нему обратились представители ДНР Наталья Никонорова и ЛНР Владислав Дейнего, которые решили передать через него Украине удерживаемых граждан.

В письме Медведчуку предлагается вывести на территорию Украины через КПВВ «Майорск» граждан Украины: Довгаль Светлану Анатольевну, Стаценко Наталью Александровну, Котенко Екатерину Николаевну и Савченко Наталью Яковлевну. Осуществить это можно начиная с 20 января 2021 года.

«Принять реальную Украину». Медведчук назвал три вызова, с которыми не справляется Зеленский © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в годовщину «нормандских переговоров» заявил, что Украина пройдет путь к миру, несмотря на все препятствия, но он не будет легким.