Государственная авиационная служба Украины получила распоряжение не выпускать самолеты с председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком в Россию. Об этом 21 января заявил его однопартиец, депутат Верховной Рады Илья Кива в своем Telegram-канале

Медведчук готовит раскол в партии Зеленского — журналист © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

На днях полпреды Луганской и Донецкой Народных Республик в контактной группе сообщили, что республики при посредничестве Медведчука передадут Киеву в одностороннем порядке группу удерживаемых лиц.

Имя Медведчука неоднократно фигурировало в переговорах об обмене пленными между Киевом и Донбассом. Однако глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в сентябре 2019 года заявил, что Медведчук к процессу обмена привлечен не был и в Россию ездил по собственной инициативе. Делегация Киева в контактной группе по Донбассу заявила, что спецслужбы дадут оценку передаче граждан Украины из Донбасса Медведчуку.