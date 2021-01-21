«Госавиаслужба получила команду "перекрыть" небо для самолетов, которые использует Медведчук для перелетов в Россию», — написал Кива.
На днях полпреды Луганской и Донецкой Народных Республик в контактной группе сообщили, что республики при посредничестве Медведчука передадут Киеву в одностороннем порядке группу удерживаемых лиц.
Имя Медведчука неоднократно фигурировало в переговорах об обмене пленными между Киевом и Донбассом. Однако глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в сентябре 2019 года заявил, что Медведчук к процессу обмена привлечен не был и в Россию ездил по собственной инициативе. Делегация Киева в контактной группе по Донбассу заявила, что спецслужбы дадут оценку передаче граждан Украины из Донбасса Медведчуку.