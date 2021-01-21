Кабинет министров Украины уволил замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого после того, как он в состоянии алкогольного воздействия устроил драку с полицейскими. Об этом 21 января сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале

«Поведение, которое позволил себе заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый, недопустимо. Все должны быть равными перед законом. Поэтому мы оперативно уволили замминистра», — отметил Шмыгаль.

Кабмин хочет изменить формат сотрудничества с МВФ — Марченко © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Также на произошедшее отреагировал вице-премьер Олег Уруский. По его словам, действия Немилостивого неприемлемы и подрывают авторитет представителя исполнительной власти в глазах украинского народа. Ночью 21 января патрульные остановили автомобиль Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

Водителем оказался заместитель вице-премьера Олега Уруского Немилостивый. Он отказался пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и пытался скрыться с места преступления.

Также он угрожал полиции должностью и толкал патрульных. На водителя инспекторы составили админматериалы: протокол по ч. 1 ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КУоАП и постановление за нарушение требований дорожного знака 5.7.1 «Выезд на дорогу с односторонним движением», а также протокол об админзадержании. Все материалы направлены в суд.