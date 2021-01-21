«Поведение, которое позволил себе заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый, недопустимо. Все должны быть равными перед законом. Поэтому мы оперативно уволили замминистра», — отметил Шмыгаль.
Решение Кабмина поддержал Офис президента Украины, отметив, что Немилостивый не просто пытался избежать ответственности, но и «нагло демонстрировал, что его статус в исполнительной власти дает ему на это право».
Также на произошедшее отреагировал вице-премьер Олег Уруский. По его словам, действия Немилостивого неприемлемы и подрывают авторитет представителя исполнительной власти в глазах украинского народа. Ночью 21 января патрульные остановили автомобиль Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения.
Водителем оказался заместитель вице-премьера Олега Уруского Немилостивый. Он отказался пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и пытался скрыться с места преступления.
Также он угрожал полиции должностью и толкал патрульных. На водителя инспекторы составили админматериалы: протокол по ч. 1 ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КУоАП и постановление за нарушение требований дорожного знака 5.7.1 «Выезд на дорогу с односторонним движением», а также протокол об админзадержании. Все материалы направлены в суд.