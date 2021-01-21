Евдокименко, уже выпустившая свой первый трек под ником Sofia Eve, предложила фолловерам поговорить в соцсети о музыке.
«Расскажи, какими проектами ты сейчас занимаешься? Что в приоритете?» — спросил девушку один из подписчиков.
«Начала репетировать новую песню! Возможно, дуэт», — ответила внучка Ротару, не уточнив, с кем именно собирается спеть.
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Сейчас София Евдокименко живет в США и учится в нью-йоркском Parsons For Design, но на время зимних каникул, по данным СМИ, прилетела на Украину.
Отец девушки — единственный наследник украинской певицы Софии Ротару, у которого есть еще 26-летний сын Анатолий, который также живет в Америке.