Внучка украинской певицы Софии Ротару, 19-летняя София Евдокименко, поделилась с подписчиками творческими планами, оказалось, что девушка собирается записать дуэт. Об этом она рассказала в сториз Instagram 20 января

Евдокименко, уже выпустившая свой первый трек под ником Sofia Eve, предложила фолловерам поговорить в соцсети о музыке.

«Расскажи, какими проектами ты сейчас занимаешься? Что в приоритете?» — спросил девушку один из подписчиков.

«Начала репетировать новую песню! Возможно, дуэт», — ответила внучка Ротару, не уточнив, с кем именно собирается спеть.

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Сейчас София Евдокименко живет в США и учится в нью-йоркском Parsons For Design, но на время зимних каникул, по данным СМИ, прилетела на Украину.