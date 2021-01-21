Турист пояснил, что в ванной комнате его ждала раковина без крана. Поэтому он долго не мог понять, как в ней вымыть руки.
Однако в конце концов он разгадал эту «загадку», даже не прибегая к помощи хозяев жилья. Мужчина снял видеоролик, в котором поделился несложным секретом с другими путешественниками.
«Совет на случай, если вы остановились на Украине и не можете найти кран. Мне понадобилось два дня, чтобы понять, как это работает, без подсказки хозяина квартиры», — написал он в комментарии к видео.
Оказалось, что нужно было всего лишь повернуть и направить в раковину кран, установленный над ванной.
Ролик набрал более 4 тысяч лайков и более 400 тысяч просмотров.
Well, is not about water preassure, but still a good tip if you travel to Ukraine and have problems to find the tap. I took me 2 days to figure out how it works, without asking my host. pic.twitter.com/sKKUrYX5F6— Rulo de viaje (@Dan_Lande) January 18, 2021