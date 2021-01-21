Путешественник из Аргентины Дэн Ланде два дня не мог определить, как в съемной квартире в Киеве воспользоваться раковиной без крана. На днях он поделился своей историей в Twitter и прославился в соцсети

Турист пояснил, что в ванной комнате его ждала раковина без крана. Поэтому он долго не мог понять, как в ней вымыть руки.

В Киев перестали ездить туристы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Совет на случай, если вы остановились на Украине и не можете найти кран. Мне понадобилось два дня, чтобы понять, как это работает, без подсказки хозяина квартиры», — написал он в комментарии к видео.

Оказалось, что нужно было всего лишь повернуть и направить в раковину кран, установленный над ванной.

Ролик набрал более 4 тысяч лайков и более 400 тысяч просмотров.