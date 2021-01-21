Министерство здравоохранения Украины проводит переговоры с американскими компаниями Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson о поставках вакцин от коронавируса. Об этом 20 января заявил посол Украины в США Владимир Ельченко, сообщается в YouTube «Укринформа»

Разработчик рассказал, что украинская вакцина сделала с кроликами © CC0, Pixabay

По его словам, на уровне посольств переговоры прошли летом 2020 года. Ельченко отметил, что не может комментировать ход переговоров, но заверил, что «работа продолжается на профессиональном уровне».

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Максим Степанов рассчитывает на старт вакцинации в середине февраля. Ожидается, что начнут делать прививки препаратами Sinovac и Pfizer.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. За все время пандемии в стране COVID-19 заболели 1 167 655 человек, а 21 046 человек скончались.