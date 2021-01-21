«Начиная с конца июля я провел видеотелефонные разговоры с руководством компаний Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson… Дальше дело уже было за Министерством здравоохранения Украины и другими нашими министерствами и ведомствами. Это уже вопросы коммерческие — по цене, надежности вакцин», — заявил дипломат.
По его словам, на уровне посольств переговоры прошли летом 2020 года. Ельченко отметил, что не может комментировать ход переговоров, но заверил, что «работа продолжается на профессиональном уровне».
Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Максим Степанов рассчитывает на старт вакцинации в середине февраля. Ожидается, что начнут делать прививки препаратами Sinovac и Pfizer.
На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. За все время пандемии в стране COVID-19 заболели 1 167 655 человек, а 21 046 человек скончались.