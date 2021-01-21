В детском саду, который возводили в рамках программы «Большая стройка», до сих пор продолжаются ремонтные работы, а мастера ликвидируют подтопления подвала и чинят систему отопления.
По словам заместителя председателя облгосадминистрации Игоря Чулипы, все средства, предусмотренные проектом, выделены. Задержка — в приборах обогрева.
«Когда приезжал президент, инспектировал строительство с головой ОТГ, то он был готов на 80%. Сейчас приборы обогрева, которые там есть, не соответствуют проектной мощности, чтобы обогреть заведение», — сказал Чулипа.
На новые котлы нужны дополнительные средства. Сейчас ведутся консультации с председателем ОТГ.
Дошкольное учреждение рассчитано на 105 мест, рассказала директор Ирина Нестер. В заведении уже давно составили списки детей. От родителей уже поступило 60 заявлений. Предусмотрено 35 рабочих мест, но пока ни детей, ни воспитателей нет, все ждут завершения ремонта.
Строители и ремонтники решают вопрос с подтоплением подвала. Из-за этого в некоторых помещениях мокрые стены, на полу поврежден паркет.
Документы на строительство детского сада разработали в 2012 году, приступили к работе в 2019-м, рассказал председатель Подгайцовской общины Юрий Семенюк. По его словам, стоимость работ — почти 39 млн гривен.
ДОУ в селе Крупа — один из объектов «Большой стройки» на Волыни, который осмотрел президент. Первый рабочий визит Зеленского на Волынь состоялся в июле. Тогда президент анонсировал, что заведение заработает в ближайшее время.