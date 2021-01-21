Детский сад в селе Крупа под Луцком не заработал до Нового года, как анонсировал президент Украины Владимир Зеленский во время визита на Волынь в июле прошлого года. Об этом 20 января сообщили в сюжете Суспільне

«Из Украины в Россию». Россия для самых маленьких: детсад и секции © Скриншот из видео Украина.ру

По словам заместителя председателя облгосадминистрации Игоря Чулипы, все средства, предусмотренные проектом, выделены. Задержка — в приборах обогрева.

«Когда приезжал президент, инспектировал строительство с головой ОТГ, то он был готов на 80%. Сейчас приборы обогрева, которые там есть, не соответствуют проектной мощности, чтобы обогреть заведение», — сказал Чулипа.

На новые котлы нужны дополнительные средства. Сейчас ведутся консультации с председателем ОТГ.

Дошкольное учреждение рассчитано на 105 мест, рассказала директор Ирина Нестер. В заведении уже давно составили списки детей. От родителей уже поступило 60 заявлений. Предусмотрено 35 рабочих мест, но пока ни детей, ни воспитателей нет, все ждут завершения ремонта.

Строители и ремонтники решают вопрос с подтоплением подвала. Из-за этого в некоторых помещениях мокрые стены, на полу поврежден паркет.

Документы на строительство детского сада разработали в 2012 году, приступили к работе в 2019-м, рассказал председатель Подгайцовской общины Юрий Семенюк. По его словам, стоимость работ — почти 39 млн гривен.

ДОУ в селе Крупа — один из объектов «Большой стройки» на Волыни, который осмотрел президент. Первый рабочий визит Зеленского на Волынь состоялся в июле. Тогда президент анонсировал, что заведение заработает в ближайшее время.