Украинская певица Оля Полякова, которая сейчас отдыхает с семьей на Мальдивах, показала в соцсетях, как подшутила над младшей дочерью Алисой, предложив 9-летней девочке отведать перца. Соответствующий пост артистка выложила в сториз Instagram 20 января

Моргенштерн, собирающийся на «Евровидение», станцевал на концерте Maruv с Киркоровым © Моргенштерн/Инстаграм

Ранее старшая дочь обедневшей Оли Поляковой поиздевалась над украинцами с Мальдив.

Девочка пыталась промыть рот водой, но это не принесло результата, в итоге решение было найдено, и огонь перца погасило шампанское. Бутылку с ледяным напитком звездная наследница приложила ко рту, что немного ослабило неприятные ощущения.

Оля Полякова — украинская певица, известная шутливыми хитами «Шлепки» и «Ночная жрица». Исполнительница замужем за бизнесменом Вадимом Поляковым, у пары две дочери: 15-летняя Мария и 9-летняя Алиса.