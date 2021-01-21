Девочка согласилась съесть перец с ветки в обмен на то, что фанаты ее мамы подпишутся на нее в TikTok. Звездная мать маленького экспериментатора не остановила, а наоборот, громко смеялась, пока ее дочь пыталась заглушить жжение во рту.
Ранее старшая дочь обедневшей Оли Поляковой поиздевалась над украинцами с Мальдив.
Девочка пыталась промыть рот водой, но это не принесло результата, в итоге решение было найдено, и огонь перца погасило шампанское. Бутылку с ледяным напитком звездная наследница приложила ко рту, что немного ослабило неприятные ощущения.
Оля Полякова — украинская певица, известная шутливыми хитами «Шлепки» и «Ночная жрица». Исполнительница замужем за бизнесменом Вадимом Поляковым, у пары две дочери: 15-летняя Мария и 9-летняя Алиса.