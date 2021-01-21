Зеленский отметил, что ряд предлагаемых инициатив предусматривают вывод из-под действия Закона Украины «О публичных закупках» в целом или из-под действия отдельных его положений проведения закупок товаров и услуг в различных сферах.
«Указанное противоречит основной цели и принципам закона, а также может создать основу для возникновения проявлений коррупции, будет иметь негативное влияние на состояние международных отношений Украины, в том числе с финансовыми организациями», — написал украинский президент.
Он напомнил, что закон направлен на адаптацию законодательства Украины к законодательству Европейского союза во исполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, и подчеркнул, что все изменения, которые будут вноситься, не должны противоречить европейскому законодательству в сфере закупок.
Законопроект № 4394 был внесен на рассмотрение Верховной Рады в ноябре 2020 года. В Национальном антикоррупционном комитете Украины заявили, что по результатам проверки в нем были обнаружены лазейки для коррупции.