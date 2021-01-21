Блинкен, занимавший пост замгоссекретаря при президенте Бараке Обаме, родился в Переяславеврейской семье.
Его прадед Меер Блинкен (1879-1915) родился в Переяславе Полтавской губернии Российской империи. После окончания Киевского коммерческого училища он стал писателем Меер публиковался на идиш под псевдонимом Б. Меер.
В 1904 году переехал в США, где прожил недолго — скончался в возрасте 37 лет в 1915 году.
Внук Меера Дональд Блинкен, отец Энтони, не заинтересовался писательским ремеслом — он занимал должность посла США в Венгрии. Другой внук Меера был послом США в Бельгии.
Интересно, как нынешний Блинкен воспримет героизацию поборников нацизма на Украине, и как украинские национал-погромщики, имеющие серьезное влияние на украинскую политику, воспримут назначение потомка киевского еврея на столь высокий пост.