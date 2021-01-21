Скандальный рэпер Моргенштерн на своей странице в Instagram объявил о готовности представить Россию на конкурсе «Евровидение» в 2021 году. В одной из сториз артист, ранее получивший титул «Женщина года», будучи мужчиной, завил, что всех победит и на этот раз

Запорожский ДК «Юность» запутался в фейках о концерте Моргенштерна © Моргенштерн/Инстаграм Maruv в Дубае, где станцевал вместе с певцом Филиппом Киркоровым, которому днем ранее запретили въезд в Литву за позицию по статусу Крыма.

Перед тем как отправиться на это мероприятие, музыкант отреагировал на предложение поучаствовать в «Евровидении» в свойственной ему манере.

«Поддерживаю кандидатуру Моргенштерна на "Евровидение". Его можно выиграть, и, самое главное, все есть: и ногти, и главный хит "Пососи"», — репостнул он запись коллеги.

Читайте также: Обматюкает их, как они любят: Пригожин сватает на «Евровидение» Моргенштерна.

Запланированы у скандального рэпера и концерты на Украине, а именно в Киеве, Харькове и Запорожье.

«Патриоты» Украины инициировали проверку Службы безопасности (СБУ) на предмет нарушений Моргенштерном законов страны, например посещения Крыма без разрешения на то властей Украины, но пока в СБУ не нашли ничего, что позволило бы закрыть въезд россиянину на территорию государства.

Между тем в 2019 году концерт Моргенштерна на Украине обернулся скандалом, когда артист со сцены высказался об объявлении траура из-за пожара в Одесском колледже экономики, назвав работу ведомства «е****й показухой».