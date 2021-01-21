Ранее стало известно, что руководство ДНР совместно с руководством ЛНР приняло решение в одностороннем порядке передать Украине группу пленных при посредничестве председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
«Российская Федерация и народный депутат Украины Виктор Медведчук совместно пытаются использовать пленных в своих политических интересах. С этой целью они планируют завезти в Украину через Беларусь из России нескольких лиц (предварительно 9), которые содержались на временно оккупированной территории Украины», — говорится на странице украинской делегации в ТКГ.
Украинская сторона заявила, что «такая активность РФ, ее попытки использовать Медведчука… подрывает процедуры и практики, реализуемые в рамках деятельности Трехсторонней контактной группы», а руководство Российской Федерации «пренебрегает договоренностями, достигнутыми на высшем уровне в "нормандском формате"».
По данным представителей делегации, девять человек «с оккупированной территории Украины» перевезли в Ростов, передали Медведчуку, а после пересечения границы Украины планируют поместить в обсервацию и провести полную проверку при посредстве специальных служб, в обход официальной процедуры освобождения через площадку ТКГ.
В заявлении представители Украины добавили, что власть и украинские спецслужбы дадут произошедшему соответствующую оценку, кроме того, ожидается реакция международных партнеров.
В октябре президент России Владимир Путин встретился в своей резиденции в Ново-Огарево с Медведчуком и заявил о готовности содействовать восстановлению отношений с Киевом.
Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.