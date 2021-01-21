Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу обвинила Россию и украинского депутата Виктора Медведчука в «использовании пленных в своих интересах». Об этом делегация заявила в Facebook 20 января

Ранее стало известно, что руководство ДНР совместно с руководством ЛНР приняло решение в одностороннем порядке передать Украине группу пленных при посредничестве председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«Российская Федерация и народный депутат Украины Виктор Медведчук совместно пытаются использовать пленных в своих политических интересах. С этой целью они планируют завезти в Украину через Беларусь из России нескольких лиц (предварительно 9), которые содержались на временно оккупированной территории Украины», — говорится на странице украинской делегации в ТКГ.

Денисова заявила о выдаче ДНР и ЛНР девяти пленных Киеву © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

По данным представителей делегации, девять человек «с оккупированной территории Украины» перевезли в Ростов, передали Медведчуку, а после пересечения границы Украины планируют поместить в обсервацию и провести полную проверку при посредстве специальных служб, в обход официальной процедуры освобождения через площадку ТКГ.

В заявлении представители Украины добавили, что власть и украинские спецслужбы дадут произошедшему соответствующую оценку, кроме того, ожидается реакция международных партнеров.

В октябре президент России Владимир Путин встретился в своей резиденции в Ново-Огарево с Медведчуком и заявил о готовности содействовать восстановлению отношений с Киевом.

Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.