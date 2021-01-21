Алексей Сергеевич Наумов родился 23 марта 1991 года в Москве.
Окончил Московский государственный юридический университет им. Кутафина, получил степень магистра по направлению «Международная журналистика» в МГИМО.
В прошлом работал корреспондентом в «Независимой газете», в 2018 году стал руководителем отдела «Мир» в интернет-издании Lenta.ru. В 2019 году перешел в «Коммерсантъ», где занял должность заместителя руководителя отдела внешней политики ИД «Коммерсантъ».
Колумнист Московского центра Карнеги, эксперт Российского центра по международным делам (РСМД). Обладатель премии от Департамента информации и печати при МИД РФ «За вклад в освещение внешнеполитической деятельности России».
В 2020 году стал участником ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1».