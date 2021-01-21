«Генеральный секретарь приветствует заявление Соединенных Штатов о возобновлении сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения. Поддержка Всемирной организации здравоохранения абсолютно необходима для мировых усилий по скоординированной борьбе с COVID-19», — приводит его слова сайт ООН.
Генсек ООН говорит, что настало время работать вместе в духе солидарности, чтобы остановить вирус.
«Вакцины являются важнейшим инструментом в борьбе с COVID-19, и присоединение Соединенных Штатов к механизму COVAX, а также его поддержка ими придаст импульс усилиям по обеспечению равного доступа к вакцинам для всех стран», — отметил Гутерриш.
Ранее Байден остановил выход США из ВОЗ и вернул Штаты в Парижское климатическое соглашение, отменив президентское разрешение на эксплуатацию для спорного нефтепровода Keystone XL, выданное Дональдом Трампом.