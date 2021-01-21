Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш приветствовал решение президента США Джо Байдена вернуть страну во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и поддержал инициативу Байдена о возвращении Штатов в соглашение по климату, сказал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик

«Генеральный секретарь приветствует заявление Соединенных Штатов о возобновлении сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения. Поддержка Всемирной организации здравоохранения абсолютно необходима для мировых усилий по скоординированной борьбе с COVID-19», — приводит его слова сайт ООН.

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«Вакцины являются важнейшим инструментом в борьбе с COVID-19, и присоединение Соединенных Штатов к механизму COVAX, а также его поддержка ими придаст импульс усилиям по обеспечению равного доступа к вакцинам для всех стран», — отметил Гутерриш.

Ранее Байден остановил выход США из ВОЗ и вернул Штаты в Парижское климатическое соглашение, отменив президентское разрешение на эксплуатацию для спорного нефтепровода Keystone XL, выданное Дональдом Трампом.