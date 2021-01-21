В числе участников ликвидированной в Чечне банды Аслана Бютукаева были украинские боевики. Об этом 21 января сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК)

По данным НАК, в ходе спецоперации были ликвидированы пять членов группировки.

«В течение прошлого года в результате целенаправленных действий органов ФСБ России совместно с другими силами правопорядка, в том числе в рамках контртеррористических операций на территории Чеченской Республики и Республики Ингушетия, было обнаружено двадцать тайников, шесть оборудованных блиндажей с оружием, боеприпасами и бандитским снаряжением, а также двадцать самодельных взрывных устройств мощностью до 15 кг в тротиловом эквиваленте. В ходе спецопераций были нейтрализованы 16 членов банды Бютукаева, среди которых находились боевики, прибывшие с Украины», — сообщили в НАК.

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Как ранее отметил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, члены банды Бютукаева были последними, кто находился в федеральном розыске за террористическую деятельность на территории Чечни. По его словам, было ликвидировано шесть боевиков и теперь с бандитским подпольем в Чечне покончено.

В ходе спецоперации по уничтожению бандитов пятеро спецназовцев получили неопасные для жизни ранения. По распоряжению президента России Владимира Путина они представлены к наградам.

Аслан Бютукаев был одним из организаторов теракта в аэропорту в Домодедово в 2011 году, готовил смертников. После ликвидации Доку Умарова считался главарем террористического подполья в России. В 2015 году от имени чеченских боевиков присягнул лидеру ИГ* Абу Бакру аль-Багдади.

*Деятельность организации запрещена в РФ