Немилостивый оказался в эпицентре скандала после того, как в сети была опубликована запись его общения с полицейскими в нетрезвом виде после того, как патрульные остановили машину чиновника.
«На повестке дня один вопрос — увольнение заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого. Я уже не раз говорил — в нашем правительстве нет неприкасаемых. Еще раз докажем эти слова действиями», — говорится в сообщении Шмыгаля.
На видео видно, что Немилостивый отказался оформлять протокол, пытался уйти с места инцидента и устроил потасовку с копами, при этом угрожая им и заявляя, что он заместитель министра.
Немилостивый был первым заместителем министра промышленной политики в правительствах Тимошенко (2007-2010) и Азарова (2010-2011).