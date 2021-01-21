Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал внеочередное заседание правительства 21 января, на котором рассмотрят вопрос об увольнении заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого

«На повестке дня один вопрос — увольнение заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого. Я уже не раз говорил — в нашем правительстве нет неприкасаемых. Еще раз докажем эти слова действиями», — говорится в сообщении Шмыгаля.

На видео видно, что Немилостивый отказался оформлять протокол, пытался уйти с места инцидента и устроил потасовку с копами, при этом угрожая им и заявляя, что он заместитель министра.

Немилостивый был первым заместителем министра промышленной политики в правительствах Тимошенко (2007-2010) и Азарова (2010-2011).