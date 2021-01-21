«В Эстонии международные санкции вводит правительство республики по предложению Министерства иностранных дел. В Эстонии в отношении названного лица производства по введению международных санкций нет», — сказала Вийдул.
По данным фирмы по продаже билетов Piletilevi, концерт Киркорова в Таллине запланирован на 10 июня.
На днях МВД Литвы заявило, что по обращению МИД миграционная служба с 19 января внесла Киркорова в список нежелательных лиц в Литве сроком на пять лет. Внешнеполитическое ведомство обосновало свой запрос тем, что певец во время своих неоднократных посещений Крыма «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».
Сам Киркоров намерен обжаловать в суде это решение. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва сожалеет, что литовские политики используют культуру и культурные связи в антироссийской пропаганде. По ее словам, причины, по которым Вильнюс вносит Киркорова в черный список, откровенно глупы.