Эстония пока не намерена запрещать выступления в республике российского исполнителя Филиппа Киркорова. Об этом 20 января сообщила глава пресс-службы Министерства внутренних дел страны Моника Вийдул, передает местное издание Кroonika

Киркорову запретили въезд в Литву из-за Украины © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

По данным фирмы по продаже билетов Piletilevi, концерт Киркорова в Таллине запланирован на 10 июня.

На днях МВД Литвы заявило, что по обращению МИД миграционная служба с 19 января внесла Киркорова в список нежелательных лиц в Литве сроком на пять лет. Внешнеполитическое ведомство обосновало свой запрос тем, что певец во время своих неоднократных посещений Крыма «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».

Сам Киркоров намерен обжаловать в суде это решение. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва сожалеет, что литовские политики используют культуру и культурные связи в антироссийской пропаганде. По ее словам, причины, по которым Вильнюс вносит Киркорова в черный список, откровенно глупы.