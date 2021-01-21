В инаугурационной речи нового президента США Джо Байдена нашли противоречия. Об этом рассказал член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян, передает 21 января РИА Новости

Злобин рассказал, что Байден должен успеть за 100 дней © РИА Новости, Нина Зотина

По мнению Микаеляна, прежде всего 46-й президент США стремился подчеркнуть легитимность прошедших президентских выборов и своего избрания.

«Обещаю, я буду президентом для всех американцев. Я буду бороться и за тех, кто не поддержал меня», — заявил он, призвав американцев «начать заново» после периода разделения.

Инаугурация Джо Байдена прошла 20 января, он стал 46-м президентом США. На церемонии присутствовали уходящий вице-президент Майк Пенс, бывшие президенты Джордж Буш — младший, Барак Обама и Билл Клинтон вместе с супругами. Гимн США исполнила Леди Гага. Дональд Трамп церемонию проигнорировал, нарушив 150-летнюю традицию, и покинул Вашингтон за несколько часов до торжеств.