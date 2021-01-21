Диверсификация белорусского экспорта по формуле 30:30:30 — это желание официального Минска снизить экономическую зависимость от России в рамках активно проводимой РБ с 2015 года политики многовекторности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан

Минский цугцванг. Почему белорусский нефтегазовый шантаж при Лукашенко неизбежен © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«В политике этот подход завёл РБ в тупик, свидетелем чего мы были во время прошлогодней избирательной кампании, когда в РБ искали «руку Москвы», диверсантов «ЧВК Вагнера» и клеймили своих же граждан Цепкало, Бабарико и Тихановского агентами России», — утверждает Иван Лизан.

В сфере экономики формула 30:30:30 также оборачивается для Минска большими издержками: около 50% белорусского экспорта как шли, так и идут в Россию.

«Причём это наиболее высокопередельная и технологичная часть экспорта: машины, оборудование, продукты питания с высокой степенью переработки. В ЕС идёт сырьё (нефтепродукты, калийные соли), изредка — о чём обязательно рассказывает как о победе белорусская БелТА, — электробусы и бумага. Но это редкие исключения», — рассказал эксперт.

Пока что белорусские попытки в рамках данной формулы отвязаться от российского рынка оборачиваются убытками, ярким примером которых является поиск «альтернативной» нефти, добавил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.