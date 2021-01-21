Эксперименты Минска с экономической и политической многовекторностью заранее обречены на провал. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан

По его словам, единственно возможный способ сохранить интеграцию: за столом переговоров договориться о разделе рынков, наращивая объёмы взаимной торговли товарами высокого передела.

«Россия-2021 и Россия-2010 очень отличаются: десять лет назад философия российской бюрократии была простая: продадим нефть и газ задорого, всё остальное купим. С 2014 года эта формула дала сбой, зато теперь подход другой: импортозаместим всё, что необходимо», — считает собеседник издания.

Холодная война против Лукашенко. Facebook набирает рекрутов в свой белорусский сегмент © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.