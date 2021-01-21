Вашингтон неоднократно давал понять, что в противостоянии Москве намерен сформировать антироссийскую ось, и Приднестровье является большой проблемой в данном процессе. Об этом молдавский политтехнолог, директор компании Intellect Group Ян Лисневский сказал в интервью изданию Украина.ру

Не Приднестровье. Политолог назвал самую актуальную проблему Молдавии © Sputnik / Osmatesco

По его словам, решению приднестровского конфликта всегда мешали правые политики Молдавии, которые пытались «выслужиться перед своими западными патронами». В качестве примера Лисневский привел действия сторонников и членов партии нынешнего президента Молдавии Майи Санду, которые «не только нарушили права жителей Приднестровья во время голосования на президентских выборах, но еще и постоянно разжигают конфликт между жителями и политиками обоих берегов Днестра».

Конфликт между непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой и Молдавией вспыхнул в марте 1992 года. После неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией, чью независимость другие страны так и не признали.

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