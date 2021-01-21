«К сожалению, не все (возможности решения приднестровского конфликта.— Ред.) зависит от Кишинева и Тирасполя. Сейчас в этом уравнении есть множество неизвестных, в том числе политический кризис в Молдове, обострение отношений между Россией и США и желание крупных держав безоговорочно утвердить свою власть в этой части Европы», — подчеркнул эксперт.
По его словам, решению приднестровского конфликта всегда мешали правые политики Молдавии, которые пытались «выслужиться перед своими западными патронами». В качестве примера Лисневский привел действия сторонников и членов партии нынешнего президента Молдавии Майи Санду, которые «не только нарушили права жителей Приднестровья во время голосования на президентских выборах, но еще и постоянно разжигают конфликт между жителями и политиками обоих берегов Днестра».
Конфликт между непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой и Молдавией вспыхнул в марте 1992 года. После неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией, чью независимость другие страны так и не признали.
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