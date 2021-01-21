По словам Ренкаса, каждый раз, когда в американской политике появлялись более или менее значительные инициативы за пределами «демократическо-республиканской биполярочки», они служили для спасения системы и облегчения победы кандидата одной из двух главных партий.
Поэтому, убежден эксперт, и Трамп не сумеет создать конкурентоспособную собственную политсилу.
«Еще в 2016 году я предупреждал, что попытки назвать такой системный продукт, как Дональд Трамп, "антисистемным кандидатом", можно смело считать бессмыслицей десятилетия… Даже если каким-то образом сторонники Трампа объединятся и к ним присоединятся те, кто Трампу не верит, но видит в нем символ сопротивления тому, что еще хуже, — то все они не станут не чем иным, как еще одним агентом системы», — заявил политаналитик.
Приведу российский пример. Я всегда с большим сочувствием относился к легенде защитников московского Белого дома во время ельцинского переворота в 1993 году. Однако проверял ли кто-нибудь, сколько из них, включая руководителей, были провокаторами ФСБ?..
В среду, 20 января, в США состоялась инаугурация победившего на президентских выборах Джо Байдена. Трамп и его сторонники не согласны с результатами выборов, заявляя о массовых фальсификациях.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.