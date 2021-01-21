Председатель КНР Си Цзиньпин - ставленник армейских кругов, который начал свою карьеру с помощника министра обороны. Половина его политической карьеры связана с провинцией Фуцзянь, которая является форпостом для наступления на Тайвань. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, китаист Николай Вавилов

Китай: сфера сопроцветания для России и угроза для США © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Цай Инвэнь, лидер Демократической прогрессивной партии, выступает за дезинтеграцию с Китаем. Для Китая это является поводом для объявления войны и обвинения Тайваня в сепаратистской политике, что является основанием для операции вторжения.

«Си Цзиньпин провел военную реформу, преобразовал военные округа в боевые округа. Проведена реформа армии, родов войск. Си Цзиньпин регулярно призывает армию быть готовой воевать, чего при его предшественнике Ху Цзиньтао не было. То есть в данном случае напряжение 2021 года больше, чем напряжение 20-го», — уверен востоковед.

Тем не менее ядерная война между Китаем и США маловероятна, однако велик риск гибридных войн между КНР и союзниками Вашингтона на территории третьих стран.

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