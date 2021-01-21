По его словам, президент Тайваня Цай Инвэнь, лидер Демократической прогрессивной партии, выступает за дезинтеграцию с Китаем. Для Китая это является поводом для объявления войны и обвинения Тайваня в сепаратистской политике, что является основанием для операции вторжения.
«Си Цзиньпин провел военную реформу, преобразовал военные округа в боевые округа. Проведена реформа армии, родов войск. Си Цзиньпин регулярно призывает армию быть готовой воевать, чего при его предшественнике Ху Цзиньтао не было. То есть в данном случае напряжение 2021 года больше, чем напряжение 20-го», — уверен востоковед.
Тем не менее ядерная война между Китаем и США маловероятна, однако велик риск гибридных войн между КНР и союзниками Вашингтона на территории третьих стран.
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